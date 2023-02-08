كتب أحمد عرفة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر الصحفى لنائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، أكد فيه انهيار أكثر من 5700 منزل حتى الآن.

وقال نائب الرئيس التركي: أكثر من 16 ألف فريق انقاذ لنجدة المنكوبين.

وفى وقت سابق، أرسلت تونس مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس التونسي قيس سعيد.