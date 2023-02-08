فريق جراحي بالأطفال التخصصي فى بنها يستأصل ورم نادر لطفلة 5 أشهر

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور هيثم نصر استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، في استئصال ورم نادر بحجم 3سم ×3 سم "بحجم حبة الخوخ تقريبا"، من البلعوم الأنفي لطفلة عمرها 5 أشهر تعاني من صعوبة بالغة فى التنفس منذ الولادة.

وأوضح رئيس الفريق الجراحي بمستشفى الأطفال التخصصي، أنه تم استقبال الطفلة وهي من الحالات النادرة جدا التي يتم التعامل معها في مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، وتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة الخاصة بالطفلة، وبعد توقيع الكشف تبين وجود ورم نادر بحجم 3 سم × 3 سم "بحجم حبة الخوخ تقريبا)"، بالبلعوم الأنفي للطفلة، وهو ما جعلها تعاني من صعوبة بالغة بالتنفس منذ الولادة لدرجة أن وزنها 3 كيلو جرام فقط.

وتابع، أنه تم تجهيز الطفلة للدخول لغرفة العمليات، وعلى الفور تم استئصال ورم نادر بحجم 3 سم × 3 سم "بحجم حبة الخوخ تقريبا"، من البلعوم الأنفي للطفلة، مشيرا إلى أن الورم كان يسد مجري التنفس ويسبب انقطاع في النفس لدي الطفلة.

وتقدم رئيس الفريق الجراحي بالمستشفى، بالشكر لطبيبات التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض المتمكن، مشيرا إلى أن المستشفى به الإمكانات البشرية التي جعلته قبلة أولياء الأطفال لسرعة تقديم الخدمة الطبية بشكل سليم لذويهم.



البلعوم الأنفي بعد الاستئصال



الفتحة بعد استئصال الورم



الفريق الجراحي بالمستشفى



الورم بعد استئصاله



الورم من البلعوم الأنفي