استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال الفصل الدراسي الثانى بالمدارس

القليوبية إبراهيم سالم

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، رئيس فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من الدراسة، والتأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والشبابيك ولمبات الإضاءة وأسلاك الكهرباء المكشوفة، وتثبيت البوابات الحديدية جيداً، وعدم تواجد زجاج مكسور، والانتهاء من أعمال النجارة والسباكة وعزل تام لأماكن الصيانة أو البناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة، والتأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية داخل المدارس وتوزيع الكتب المدرسية مع بداية الدراسة للترم الثاني، والتأكيد على تواجد عمالة كافية داخل جميع المدارس بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والعميد أحمد حمدي مدير شرطة المرافق نائبا عن مدير أمن القليوبية، والعميد طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، وشيرين شوقي أمين عام جامعة بنها، ورؤساء المدن والأحياء، ومديري المديريات، وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وأكد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على المدارس وإزالة كافة الباعة الجائلين ورفع القمامة والإشغالات خاصة المتواجدة بجوار المدارس وذلك بصفة مستمرة بالتنسيق مع مديرية الأمن، وذلك حرصاً على سلامة وصحة الطلبة والطالبات، والتأكيد على انتظام حركة المواصلات بين القرى والمراكز، وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين، وضرورة القيام بحملات أمنية انضباطية أمام مدارس الفتيات للحد من التحرش والمعاكسات والتأكيد على جميع الجهات المعنية (صحة - إسعاف- حماية مدنية - ري - شركة المياه - رؤساء المراكز والمدن والأحياء)، وكذلك على التواجد بغرف العمليات التابعة لهم على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين.