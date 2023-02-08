غدًا.. بدء تظلمات الشهادة الإعدادية فى المنوفية لمدة 15 يوما

أعلن الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح باب التظلمات من نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
العامة دور يناير 2023 لمدة 15 يوماً متصلة بما فيها أيام الجمعة بدء من الخميس 9/2/2023 حتى الخميس 23/2/2023 بالمقرات الموضحة بالجدول المرفق علمٱ بأن رسوم التظلم للمادة الواحدة هي 35 جنيهاً .
وأكد وكيل وزارة التربيه والتعليم بمحافظة المنوفية، على أولياء أمور الطلاب أثناء تقديم التظلم بعدم اصطحاب أجهزة المحمول أثناء الاطلاع بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة سيدي خميس الابتدائية بشبين الكوم مع التنبيه مشددٱ بعدم السماح بدخول مقر الاطلاع سوى للطالب وولي الأمر فقط، كما ينبه مشددٱ على أولياء الأمور باتباع تعليمات الأمن والصحة والسلامة داخل مقر الاطلاع على سورة كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بشبين الكوم، وأيضٱ التنبيه على أولياء الأمور بالالتزام التام بالتوقيت الزمني المحدد له للاطلاع على كراسة الإجابة بمقر الكنترول ومعه صورة ايصال السداد وصورة رقم جلوس الطالب وصورة من الطلب المقدم منه للتظلم موضح به عدد وأسماء المواد المتظلم منها.
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد إعتماد أمس نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2023 بنسبة نجاح 82.26% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين (82534) طالبًا .
كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2023 بنسبة نجاح 71.42% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 28 طالبًا ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ( 87.3% ) وتقدم للامتحان (1875) طالب وحضر 1733 طالبًا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2023 بنسبة نجاح 70.9 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان ( 13 ) طالبًا
و أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .
ومن جانبه أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2023 بلغ (82) ألف و (654) طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي .
وأكد الفولى أن المديرية مستعدة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس المحافظة من خلال الاستعدادات الكاملة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على مديرى المدارس الالتزام بها لمواجهة الأمطار من خلال فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول ومرافق المدرسة حال سقوط الأمطار وعدم إعادته إلا بعد جفاف كامل الجدران والأرضيات، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة والمداومة على متابعة سلامة جميع النوافذ وزجاج النوافذ وسلامة جميع الأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع الوصلات الكهربائية والتأكد من تغطية كافة الأسلاك والبواطات.
وتابع الفولى أنه تم التأكد من نظافة جميع أسطح المبانى المدرسية وخلوها تماما من الرواكد بجميع أنواعها مع المداومة على تسليك جميع مسالك ومخرات المياه، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول أثناء تساقط الأمطار خاصة الأمطار المصاحبة للبرق والرعد، وتوعية الطلاب بصفة دائمة من خلال الإذاعة المدرسية اليومية أو صحف الحائط بالابتعاد تماما عن أى أعمدة إنارة أو أى مصدر للتيار الكهربائى أثناء سقوط الأمطار أو بجوار أعمدة الإنارة الموجودة وسط تجمعات المياه فى الشوارع أو الحدائق أو أفنية المدارس وتوخى الحذر بتجنب السير فى برك المياه بمنتصف الشوارع لتجنب السقوط فى بالوعات الصرف الغير مغطاه.
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