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صاحبة صفر الإعدادية تحصل على 136 درجة بعد استجابة التعليم لتظلم الطالبة

الأربعاء، 08 فبراير 2023 07:15 م
صاحبة صفر الإعدادية تحصل على 136 درجة بعد استجابة التعليم لتظلم الطالبة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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استجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشكوى ولى أمر الطالبة بتول، إحدى طالبات الشهادة الإعدادية، بمحافظة المنيا، بعد أن تقدم بتظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، بعد حصول ابنته على صفر فى جميع المواد الدراسية فى دراجات الفصل الدراسى الأول.

وكشف شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الواقعة، موضحا أنه تم التواصل مباشرة مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا والذى أكد أن درجة الطالبة 136، بعد تدارك خطأ تقنى حدث أثناء رفع النتيجة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على حصول كل طالب على حقه كاملا دون نقصكما تحرص على جدية التعامل مع أى شكوى ترد الوزارة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا موعد فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الأعدادية يوم الأحد المقبل، حتى 26 من الشهر الجارى.


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