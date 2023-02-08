طوارئ بالبحيرة لمواجهة الطقس السيئ ..وجهود مكثفة لرفع الأمطار بالشوارع ..صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة منذ الصباح الباكر على معظم مراكز المحافظة، خاصة المناطق الساحلية .

ورغم سقوط الامطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة، إلا أنه لم يؤثر ذلك على الحركة التجارية بالاسواق والمتاجر التى فتحت أبوابها فى مواعيدها المعتاده. من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بإستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم الدفع باكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الامطار من الشوارع والميادين، مشيرة إلى الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذلك مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات، للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، وكذلك استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.