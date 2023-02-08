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طلاب جامعة العريش يشاركون فى البرنامج التدريبى لإعداد القائد العربى بالأقصر

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:34 ص
طلاب جامعة العريش يشاركون فى البرنامج التدريبى لإعداد القائد العربى بالأقصر طلاب جامعة العريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت جامعة العريش، مشاركة الجامعة فى البرنامج التدريبى لإعداد القائد العربى بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، وضم البرنامج 16 دولة عربية ويأتى ذلك تماشيًا مع إعلان 2023 م عام الشباب العربى، تحت رعاية الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومنسقى الأنشطة الطلابية بالجامعة.
 
 وتضمن البرنامج التدريبى العديد من المحاضرات منها " الشباب والتدريب - دور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة التطرف الدولى - مصر المكان والمكانة - رؤية وزارة الشباب مصر 2030 - محاضرة بعنوان الأمن القومى المصرى وارتباطه بالأمن القومى العربى " وعمل نموذج محاكاة إتحاد الجامعات العربية، لخلق وإعداد جيل من الشباب العربى القادر على تحمل المسئولية.
 
وتضمن برنامج مشارك طلاب جامعة العريش زيارات سياحية لأهم معالم مدينة الأقصر، ورحلات الترفيهية لطلاب البرنامج التدريبى، وإقامة حفل فنى، وعرض مجموعة من الفقرات التى تعكس الثقافة التراثية من خلال تابلوهات فنية عن الفلكلور الشعبى.
 
وسبق وأعلنت جامعة العريش تنفيذ زيارات أفواج من طلبة الجامعة للمعرض الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض أرض المعارض بالمنارة وتفقد الطلاب جميع قاعات المعرض، وشراء العديد من الكتب ضمن خطة النشاط الطلابى خلال إجازة نصف العام الدراسى من العام الجامعى 2022 2023.
 
كما أعلنت جامعة العريش افتتاح معرض المبدعة السيناوية والذى نظمه مركز الابتكار ورعاية الطلاب الموهوبين بالجامعة بقاعة المعارض بإدارة الجامعة بوسط مدينة العريش، و شارك فى الفعالية مجموعة من مبدعات الجامعة، وقاموا بتقديم عدد من الأعمال اليدوية من المشغولات البدوية بالإضافة لعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية عن الحياة السيناوية والرسومات المعبرة عن المجتمع السيناوى والحياة فى سيناء، وقدم فريق الإشارة بمركز الابتكار ورعاية الطلاب الموهوبين بالجامعة فقرة إشاريه بالزى السيناوى نالت إعجاب الحضور.

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