اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طقس اليوم.. أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى "إنفوجراف"

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:46 ص
طقس اليوم.. أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى "إنفوجراف" حالة الطقس

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تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، أمطار على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة مختلفة الشدة ، وذلك تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة على أغلب أنحاء الجمهورية.
 
الطقس
 
 
- استمرار الأجواء الشتوية الباردة على أغلب أنحاء الجمهورية
 
- انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء..
طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد
 
معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد 
 
بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى
 
شديد البرودة على جنوب البلاد

 


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