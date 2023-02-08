طرح 30 مزرعة سمكية للإيجار بمزاد محلى فى دمياط

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن طرح 30 مزرعة سمكية بزمام منطقة دمياط للايجار بمزاد محلى وذلك طبقاً لقانون 182 لعام 2018، على أن يقام المزاد على مدار ثلاث أيام فى الفترة من 12 - 14 فبراير الجارى فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر المنطقة بشطا بجوار مدرسة الصنايع.

وتضمن الإعلان بعض الشروط الواجب توافرها للمتقدمين من أجل المشاركة بالمزاد، والتى تلخصت فى احضار ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة وبطاقة الرقم القومى سارية وكذلك شراء كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 300 جنيه، كما تضمنت الشروط أيضا أنه فى حالة وجود شركاء يلزم تقديم عقد الشراكة للجنة التأجير كما يتم تقديم البطاقة الضريبية.

ويسجل قطاع الصيد ثانى أبرز القطاعات التى تمتاز بها محافظة دمياط خلف صناعة الأثاث، الأمر الذى يجعله يحتل مكانة كبيرة بين اهالى دمياط، فضلا عن التفكير فى استغلال تلك الإمكانيات البشرية فى تحقيق اعلى نشب الاستفادة فى مجال الاستزراع السمكى، مما يسهم فى تطوير الاقتصاد المصرى بشكل غام، واقتصاد المحافظة بشكل خاص.

وتمتلك محافظة دمياط ثلث أسطول الصيد حول العالم، فضلا عن تواجد ورش صناعة السفن، إضافة إلى وجود الصناعات المكملة لقطاع الصيد مثل غزل النول، غطاس تنظيف السفن، وصناعة الثلج وغيرها من الصناعات المكملة لقطاع الصيد.

ونعرض فيما يلى أبرز الاشتراطات التى جاءت ضمن إعلان طرح المزارع السمكية فى دمياط والتى جاءت على النحو التالى..

-ضرورة التسجيل عبر بوابة التعاقدات الحكومية

-الحصول على كراسة الشروط والمقدر ثمنها 300 جنيه مصرى

-بطاقة الرقم القومى سارية

-تقديم البطاقة الضريبية

-فى حالة وجود شراكة بين الأفراد المتقدمين يجب تقديم ما يفيد ذلك