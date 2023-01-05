اليوم السابع
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جهاز حماية وتنمية البحيرات يعلن افتتاح موسم الصيد فى مزرعة برسيق السمكية

الخميس، 05 يناير 2023 01:57 م
جهاز حماية وتنمية البحيرات يعلن افتتاح موسم الصيد فى مزرعة برسيق السمكية افتتاح موسم الصيد فى مزرعة برسيق السمكية
كتبت أسماء نصار

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أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن انطلاق موسم الصيد في واحدة من أكبر المزارع السمكية على مستوى الجمهورية ، وهى مزرعة برسيق للاستزراع السمكي بمحافظة البحيرة، استكمالًا لموسم الحصاد في المزارع السمكية.
 
قال الدكتور أحمد سني الدين مدير عام الإدارة العامة للمزارع افتتاح موسم الصيد، أن الجهاز يستهدف تحقيق إنتاجية تتراوح من 4 إلى 5 أطنان للفدان خلال موسم الصيد الحالي لعام 2022/2023 ، فيما بلغ حجم الإنتاج في اليوم الأول 53.5 طن من مختلف أنواع الأسماك، محققًا بذلك إنتاج وفير مقارنًة بالأعوام الماضية لافتّا إلى أن الإنتاج هذا العام مبشرًا.
 
ومن جانبه، أكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي أن الجهاز يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة لدعم ملف الاستزراع السمكي، وزيادة الإنتاجية من الأسماك خاصًة وأنها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر، بما يلبى احتياجات المواطن ويحقق الأمن الغذائي في مصر.
 
كما وجّه فرحات الشكر لجميع العاملين القائمين على عمليات الصيد وفرز الأسماك، مثمنًا الجهود المبذولة في سبيل إنجاح هذا الموسم، متمنيًا موسم صيد زاخر بأجود أنواع الأسماك.
 
يُذكر أن مزرعة برسيق تقع داخل زمام طلمبات برسيق في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، كما تبلغ مساحتها 2000 فدان ، وتتميز المزرعة باتباع نظام إنتاج متعدد الأنواع للاستفادة من اختلاف العادات الغذائية بين الأصناف المستزرعة، فضلًا عن تطبيق نظم الاستزراع شبه المكثف لتحقيق التنمية الرأسية فى قطاع الاستزراع السمكي، وبذلك يتنوع إنتاج المزرعة بين أسماك البلطى والبورى والطوبار (العائلة البورية) وأسماك المبروك.
 
افتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق السمكية
افتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق السمكية

موسم الصيد
موسم الصيد

مزرعة برسيق السمكية
مزرعة برسيق السمكية

افتتاح موسم الصيد فى مزرعة برسيق السمكية
افتتاح موسم الصيد فى مزرعة برسيق السمكية

جهاز حماية وتنمية البحيرات يعلن افتتاح موسم الصيد فى مزرعة برسيق السمكية
جهاز حماية وتنمية البحيرات يعلن افتتاح موسم الصيد فى مزرعة برسيق السمكية

 


مزرعة برسيق

محافظة البحيرة

قطاع الاستزراع السمكي

موسم الصيف

اسماك البلطى

الاسماك



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