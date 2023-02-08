اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:03 م
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ضبط 2 طن لحوم منتهية الصلاحية فى مصنعين بالمنوفية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:46 م
ضبط 2 طن لحوم منتهية الصلاحية فى مصنعين بالمنوفية جانب من المضبوطات
المنوفية - محمود شاكر

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تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، من ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الأدمى قبل ترويجها على المواطنين.
 
 
جاء ذلك بتوجيهات من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، بعمل حملات مستمرة ومكثفة.
 
 
وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير ادارة المجازر وتفتيش اللحوم بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور عمرو الزرقانى والدكتور مادح الشرقاوى والدكتورة منى إبراهيم رئيس قسم المجازر بادارة بركة السبع البيطرية وجهاز حماية المستهلك.
 
 
تمكنت الحملة من ضبط لحوم ومصنعات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن يقارب 2 طن بمصنعين لحوم ببركة السبع وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

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