صحة الأقصر تطلق المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة المجانية "حقك تنظمى"

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة المجانية، تحت شعار "حقك تنظمى" بإدارة أرمنت الصحية، وذلك في إطار خطة الدولة ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والجهود المستمرة للحفاظ علي معدل النمو السكاني وتقديم الخدمات، من تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات وتلبية الاحتياجات.

وتم تنظيم فعاليات المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة المجانية، بإشراف الدكتورة غادة شعيب مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وذلك استمراراً لنشاط الإدارة، حيث تم التنسيق بعمل قوافل طبية "حقك تنظمي "بقري مبادرة "حياة كريمة" خلال فبراير الجارى، حرصاً على رفع التوعية الصحية فيما يخص الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة على مستوى المحافظة.

من جانبه أشار الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى أن تلك القوافل المقامة تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه رئيس الجمهورية للإرتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية، وبناء على تعليمات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والتي تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم المرأة ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية، مؤكّداً أنَّه سيجرى توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها.

وأضاف الدكتور طاهر أيوب، فى بيان صحفى، أنه جرى توفير فرق مدربة من أخصائي النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي على المنتفعات، مشيراً إلى أنَّ وسائل تنظيم الأسرة يتم صرفها عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية، مشيراً إلى أن الحملة تقدم الخدمات التوعوية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، من خلال التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبها تفقدت الدكتورة غادة شعيب مدير تنظيم الأسرة، السيدات بأرمنت، حيث تم عمل ندوات للحضورعن أهمية المباعدة بين الولادات بصحة الأم والطفل، وتناول الوسائل طويلة المفعول ومميزات تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية، وتم توزيع بعض الهدايا والفلايرات عن الوسائل للسيدات، كما سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصادياً، حيث يتم من خلال عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة.



التوعية بالمرحلة الثانية لحمية تنظيم الأسرة المجانية



المرحلة الثانية لحمية تنظيم الأسرة المجانية بأرمنت



المرحلة الثانية لحمية تنظيم الأسرة المجانية حقك تنظمى بالأقصر



المرحلة الثانية لحمية تنظيم الأسرة المجانية حقك تنظمى



المرحلة الثانية لحمية تنظيم الأسرة المجانية



لافتات الحملة فى الوحدات الصحية



