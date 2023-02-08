اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم كوريا الشمالية يعزى الرئيس السورى فى ضحايا الزلزال

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:14 م
زعيم كوريا الشمالية يعزى الرئيس السورى فى ضحايا الزلزال زعيم كوريا الشمالية
بيونج يانج (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون برقية تعزية إلى الرئيس السورى بشار الأسد، وذلك فى أعقاب الزلزال الذى أودى بحياة أكثر من 7800 شخص فى تركيا وسوريا.

وأعرب "كيم" - حسبما ذكرت محطة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، اليوم الأربعاء - عن تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الشمالية من سوريا.

جدير بالذكر أن سوريا تعد واحدة من عدة دول حافظت كوريا الشمالية معها على علاقات ودية وسط عقوبات متعددة تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية.

وفي الوقت ذاته، لم ترد أي تقارير من وسائل الإعلام الحكومية حول ما إذا كان "كيم" قد بعث أيضا برسالة تعزية إلى تركيا التي تعرضت لأضرار جسيمة من الزلزال.


كوريا الشماليه

الرئيس السورى

ضحايا الزلزال

زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة

جارديان تسلط الضوء على المأساة الإنسانية الناتجة عن زلزال سوريا وتركيا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:10 م

اليونيسيف لـ«القاهرة الإخبارية»: أضرار كبيرة لحقت بالمرافق فى سوريا وتركيا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:08 م

دول العالم تواصل تقديم المساعدات لضحايا الزلازل فى سوريا وتركيا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:08 م

الأمم المتحدة توكد التزامها بدعم المتضررين فى مواجهة تداعيات زلزال سوريا وتركيا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:14 ص

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر فى سوريا وتركيا لأكثر من 8000 قتيل

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:05 ص

ألمانيا تعلن تقديم مليون يورو إضافية لمساعدة ضحايا الزلزال فى سوريا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:00 ص

وصول طائرتى مساعدات إماراتية إلى سوريا للمتضررين من الزلزال

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة