زعيم كوريا الشمالية يعزى الرئيس السورى فى ضحايا الزلزال

بيونج يانج (أ ش أ)

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون برقية تعزية إلى الرئيس السورى بشار الأسد، وذلك فى أعقاب الزلزال الذى أودى بحياة أكثر من 7800 شخص فى تركيا وسوريا.

وأعرب "كيم" - حسبما ذكرت محطة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، اليوم الأربعاء - عن تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الشمالية من سوريا.

جدير بالذكر أن سوريا تعد واحدة من عدة دول حافظت كوريا الشمالية معها على علاقات ودية وسط عقوبات متعددة تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية.

وفي الوقت ذاته، لم ترد أي تقارير من وسائل الإعلام الحكومية حول ما إذا كان "كيم" قد بعث أيضا برسالة تعزية إلى تركيا التي تعرضت لأضرار جسيمة من الزلزال.