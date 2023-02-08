رابط الاستعلام عن نتيجة التيرم الأول للطلبة المصريين في الخارج

محمود طه حسين

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، رابطا للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول للطلبة المصريين في الخارج، حيث يمكن للطلاب الدخول على الموقع الرسمي للوزارة " مركز المعلومات" ثم المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج" عبر الرابط التالى https://sabroad.emis.gov.eg/

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للعام الدراسي 2022/2023، وذلك للعام الأول على نظام الترمين.

وقد بدأت الامتحانات يوم السبت الموافق 14/1/2023، وانتهت يوم الأحد الموافق 22/1/2023، وقد تقدم لأداء الامتحان عدد (71083) طالب وطالبة على مستوى العالم في جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وقد أدى الامتحان في جميع المواد عدد (68374) طالب وطالبة.

الجدير بالذكر أن نسبة النجاح للطلاب من أبنائنا في الخارج الذين أدوا الامتحانات بلغت (95.6 %).

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني وهم:

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بجمهورية مصر العربية ويرغبون في التقدم بامتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2022/ 2023 أصل استمارة التقدم للامتحان مرفقاً بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المقيم بها الطالب، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية .

- الصف الأول الابتدائى: أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها بالإضافة إلى أصل بيان الفصل الدراسي الأول الحاصل عليه الطالب في مصر.

- الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثاني الثانوي: أصل شهادة الميلاد الرقم القومي ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها بالإضافة إلى أصل بيان نجاح العام الماضي معتمد ومختوم من شئون الطلاب بالادارة التعليمية، وبيان الفصل الدراسي الأول 2023/2022 الحاصل عليه الطالب في مصر.

- الطلاب الذين تعذروا في التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول بامتحانات ابناؤنا في الخارج لأي سبب من الأسباب ومازالوا متواجدين بالدولة خارج مصر يتم اداء امتحانات التخلف عن الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوميا.

- أصل استمارة التقدم للامتحان مرفقاً بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المقيم بها الطالب، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية :

- الصف الأول الابتدائي: أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها بالإضافة إلى إقرار ولي الأمر يفيد بعدم التحاق الطالب بأي امتحانات أخرى سواء داخل الدولة أو في مصر.

- الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثاني الثانوي : أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها بالإضافة إلى أصل بيان نجاح العام الماضي معتمد ومختوم من شئون الطلاب بالادارة التعليمية، وإقرار من ولي الأمر يقيد بعدم التحاق الطالب بأي امتحانات أخرى سواء داخل الدولة أو في مصر.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين فى الخارج تنطلق 13 مايو المقبل.