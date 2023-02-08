اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:27 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء الأردن: سنعمل على تحقيق رؤية الملك عبدالله بما يسهم في رفعة البلاد

الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:00 م
رئيس وزراء الأردن: سنعمل على تحقيق رؤية الملك عبدالله بما يسهم في رفعة البلاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إن "يوم الوفاء والبيعة" مناسبة نستذكر فيها المناقب والإنجازات العظيمة لأبي الأردن الحديث، الراحل الملك الحسين بن طلال ، ونجدِّد فيها البيعة للملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين.


وأكَّد رئيس الوزراء ،في مستهلِّ انعقاد جلسة مجلس النوَّاب اليوم الأربعاء، أنَّ هذه المناسبة فرصة للتَّعبير عن إيماننا جميعاً ووقوفنا خلف حامل الأمانة الملك عبدالله الثَّاني، يعضده الأمير الحسين بن عبد الله الثَّاني ولي العهد، ونعاهده بأن نعمل بكل ما بوسعنا بالتَّشارك مع مجلس النوَّاب لتحقيق طموحاته بما يسهم في رفعة الأردن وتقديم الأفضل للمواطنين.


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