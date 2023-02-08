رئيس شركة "مياه الغربية" يتفقد المشروعات بقرية نهطاى بزفتى

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور مهندى حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى بقرية نهطاى مركز زفتى والتى تعد من القرى النموذجية والمدرجة ضمن الافتتاح الرئاسى.

وقام رئيس الشركة بمتابعة الحالة الفنية لمحطة مياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحى بنهطاى والوقوف على آخر المستجدات فى عمل اللاند سكيب، وأوصى بزيادة نسب التشجير فى المحطات.

وأوضح "شطا"على أن المحطات جاهزة وعلى أتم الاستعداد للافتتاح الرئاسى المرتقب وأن الشركة تقدم كل الدعم والجهد للظهور بالصورة المشرفة التى تليق بمكانتها، حضر الجولة نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، رئيس مياه الغربية يتابع رفع مياه الأمطار على مستوى المحافظة.

وكان قد تفقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أماكن تمركز سيارات الشركة عقب سقوط الأمطار اليوم.

وأكد "شطا" أنه تم التعامل الفورى مع مياه الأمطار عقب سقوطها بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الغربية وغرفة الطوارئ الرئيسية بالمركزية والتنسيق الدائم مع أفرع الشركة المختلفة.

وأشار أن الشركة على أتم الاستعداد لاستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125 والتعامل مع الشكاوى وحلها على مدار الساعة.