رئيس الوزراء: أولويات الحكومة تتركز فى دعم قطاعى الصناعة والزراعة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الشركات التي سيتم طرحها لأول مرة شركات في مجال الكهرباء والتأمين.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الأولوية الآن تتركز على دعم قطاعين رئيسين، حيث يمثلان صلب الاقتصاد المصرى، وهما قطاع الصناعة والزراعة، موضحا أن هناك تركيزا شديدا على تقليل الفجوة الدولارية من خلال تعظيم الصادرات وخفض الواردات.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن جزءا كبيرا من الواردات متمثل في المحاصيل وزيوت الطعام وهذه نقطة مهمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعلن رئيس الوزراء، طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وتابع مصطفى مدبولى: "نستهدف 25 % من تلك الشركات ينتهى خلال 6 شهور، وهذا شيء مهم وسنسعى لأن نجزهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة" .