خيركم لأهله.. شيماء حفظت القرآن بسن 10سنوات وتعلم أطفال قريتها مجانًا.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تعتبر شيماء عجينة، 21 سنه طالبة بكلية تفسير علوم القرآن الكريم بنت محافظة الشرقية، نموذجا ينطبق عليها الحديث الشريف " خيركم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى"، فهى حفظت القران الكريم فى سن صغيره وحصلت على الإجازة فى العشرة القراءات، وقررت تعليم أهالى قريتها وبالأخص الاطفال القران الكريم حفظه بالطريقة الصحيحة.

وتقول شيماء السيد على عجينه بنت قرية الصالحية القديمة، إنها أتمت حفظ القران فى سن العشر سنوات بمساعدة شقيقها الأكبر والدتها، واللذان دعموها حتى حصلت على الإجازة فى عمر 15عاما، وهى مازالت بالصف الثالث الإعدادى الأزهرى، وتلاها الحصول على إجازة فى عدد من القراءات منها" حفص وشعبة، وورش عن الإمام نافع وغيرها " فى عمر 17 عاما، وحاليا فى القراءات العشر الصغرى، كما حصلت على عدد من الإجازات فى الأحكام والتجويد.

شيماء قالت لـ " اليوم السابع"،: "لاحظت بعض من الأهالى لا ينطقون بعض كلمات القران الكريم بطريقة غير صحيحة، مثل كلمة " كفوا " فى سورة الإخلاص، فهى النطق الصحيح فى قراءة حفص عن عاصم " كفوا" مضمونة فاء مفتوحة الواو غير مهموزة، فبدأت تعليم الأهالى من السيدات والأطفال ايضا لأنهم جيل المستقبل وواجبنا تعليمهم القراءة بالطريقة الصحيحة وبالاحكام، لأن عقولهم تستوعب بشكل أسرع، حيث ابدأ معهم من قصار السور وفاتحة الكتاب، لأنها أكثر السور التى نستخدمها فى الصلاة بشكل يومى.

و أشارت إلى أن طموحها استكمال دراساتها العليا كماجستير والدكتوراة، و التوسع فى حلقات تعليم القرآن، فبدأت تأسيس قناة على موقع يوتيوب لتعليم القراءة الصحيحة.

وشارك اليوم السابع شيماء درس تحفيظ القران لعدد من الأطفال، وفيقول محمد احمد عمر 7 سنوات، اننى تعلمت عند قراءة سورة الفاتحة والاخلاص والمعوذتين نطق الكلمات بالسكون والضمة، اما عمر أحمد 8 سنوات، تعملت قراءة كلمة " كفوا " بالضمة، و أما محمد صلاح بالصف الأول الاعدادى تعملت نطق النضوض لأنها أكثر الكلمات التى يجب حفظها لنطقها بشكل الصحيح.



إجازة



شهادات شيماء (1)



شهادات شيماء (2)



شهادات شيماء (3)



شيماء عجينة تعلم الأطفال (1)



شيماء عجينة تعلم الأطفال (2)



شيماء عجينة تعلم الأطفال (3)



شيماء عجينة حفظت القرآن الكريم فى سن 10سنوات (1)



شيماء عجينة حفظت القرآن الكريم فى سن 10سنوات (2)



شيماء عجينة حفظت القرآن الكريم فى سن 10سنوات (3)



