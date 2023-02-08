افتتاح المعرض التاسع لـ"أهلا رمضان" فى كفر الشيخ بشارع كورنيش دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق، اليوم الأربعاء، الموافق 8 فبراير الجارى، افتتاح معرض أهلا رمضان "التاسع"، ضمن المعارض التى افتتحت بمراكز المدن، وجارى الاستعدادات لافتتاح 6 معارض أخرى، وقريبا سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينتي بيلا ومطوبس، ويعقبها افتتاح المعارض ببقية المدن، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ومحمد غزال، مدير فرع الغرفة التجارية بدسوق.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المعرض يضم كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بنسبة تصل لـ25%، وتم توفير الأرز بـ15 جنيها، والسكر بـ14.5 جنيه، والدقيق بـ17 جنيها، بالإضافة لتوفير الزيوت ومنتجات الألبان وأنواع المكرونات والعدس وفول وسمن، موجها بضرورة الإعلان عن الأسعار.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم افتتاح المعرض اهلا رمضان، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك الملابس، وسيتم توفير الفواكه والخضروات، وياميش رمضان، ويستمر المعرض إلى بعد شهر رمضان المبارك.

وأضاف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان بشارع الكورنيش بمدينة دسوق، وتم توفير كافة السلع الغذائية، وسيتم توفير الفواكه والخضروات بداية من الغد، كما سيتم توفير تشكيلة من أنواع التمور وياميش رمضان قبل شهر رمضان، مؤكداً أنه تم الاستمتاع للمواطنين لآرائهم عن المعرض ونسب التخفيض وتوفير السلع، مشيراً إلى أنه كلف إدارة التموين بدسوق بالمتابعة بالتعاون مع الغرفة التجارية، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بمتابعة المعارض وتوفير السلع الغذائية، وبالرقابة المستمرة.

وأكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية الغرفة، أن هناك تعاون بين المحافظة والغرفة التجارية لافتتاح معارض أهلا رمضان، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجرى افتتاح 9 معارض بالمدن، وجاري افتتاح 6 معارض آخرين بالمدن، موجها الشكر للتجار المشاركين، والشركات الحكومية والخاصة، مشيراً أن هناك عدد من العاملين بالغرفة متواجدين لمتابعة المعرض بصفة مستمرة، والتيسير على المواطنين حصولهم على السلع الغذائية.



افتتاح معرض اهلا رمضان بدسوق اليوم الاربعاء



افتتاح معرض اهلا رمضان بدسوق



توافر السلع الغذائية بمعرض اهلا



توافر كافة السلع



توفير السلع



توفير كمافة السلع



جانب من الافتتاح



جانب من الحضور بالمعرض



جانب من الحضور



جانب من اللقاء بالمواطنين



جانب من المعروضات



جانب من المعرؤوضات المتعددة



متابعة توفير السلع