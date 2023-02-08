حملات مكثفة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار فى محافظة دمياط

شهدت محافظة دمياط حملات مكثفة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة نوات الأمطار التى تشهدها المحافظة.

وكثفت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة حملات رفع تراكمات مياه الأمطار، فضلا عن تطهير بالوعات مياة الأمطار، إلى جانب انتشار معدات الشركة القابضة لمياة الشرب والصحي بشوارع المحافظة الرئيسية والميادين العامة.

ومن جانبه أكد وليد الشهاوى ريس مجلس مدينة رأس البر أن هناك تنفيذا شاملا لخطة الطوارئ المعلن عنها لمواجهة نوات الأمطار التى تشهدها المحافظة، موضحا أنه يتم الآن تكثيف حملات رفع تراكمات نتائج الأمطار، إضافة إلى تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تنفيذ خطة حماية المنشآت السياحية خاصة التي تقع مباشرة على شواطئ المدينة بسبب ارتفاع الأمواج.

وأوضح رئيس مجلس مدينة رأس البر، أنه تم انطلاق تلك الحملات منذ اليوم الأول من نوات الأمطار، مؤكدا عقد غرفة عمليات داخل مقر مجلس المدينة لمتابعة الموقف اولا بأول، مشيرا إلي استمرار تلك الحملات وبصورة مكثفة حتي انتهاء موجة الطقس السئ التي تشهدها دمياط حاليا.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أكدت استمرار تطبيق حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، وكذلك أية طوارئ تحدث جراء موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة.

وشددت محافظ دمياط، على ضرورة تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المدنية الرئيسية والميادين العامة وتزويدها بالفرق المدربة الأزمة للتعامل مع تركمان مياه الأمطار، فضلا عن استمرار حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة والتأكد من صيانتها بشكل يضمن سلامة المواطنين.