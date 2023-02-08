كتب سمير حسنى

فى حصيلة جديدة، ارتفع أعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 9500 قتيل.

قال وزير البيئة والإعمار التركي، فى مؤتمر صحفى، إنه تم تسجيل 684 هزة ارتدادية في المنطقة حتى الآن بعضها كان بشدة عالية، داعيا المواطنين إلى عدم دخول المنازل المتضررة، مشيرا إلى أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 900 مبنى منهار.

وذكر تلفزيون "تي أر تي" التركي اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا فى تركيا اقترب من 7 آلاف شخصا، بينما ارتفع في سوريا إلى 2470 شخصا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و364 ضحية.

وفى وقت سابق، وقع زلزال فجر الأربعاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ووقع الزلزال على عمق 6.94 كيلومترا. ويبعد مركز الزلزال مسافة 71.61 كيلومتر عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

يذكر أن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا "أوليج إيجوروف"، أعلن أن قوات الجيش الروسي انتشلت 42 شخصا من تحت الأنقاض، وأن أعمال الإنقاذ مستمرة بعد الزلزال المدمر.