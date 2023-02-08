حبس شخص ضبط بحوزته 64 ألف قرص مخدر فى مخزن بالقاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بمنطقة الدرب الأحمر.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

ونجحت الداخلية فى ضبط شخص بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وعمليات ترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجـراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 64400 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتفين محمولين ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.