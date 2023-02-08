حبس تاجر عملة بالسوق السوداء في الموسكي 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الاتجار في النقد الأجنبي.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شريك بإحدى الشركات للساعات- كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى وإتخاذه من محل عمله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على (مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية") بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى .