اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:08 م
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إزالة سور على مسافة 500 متر أسفل كوبرى العصلوجى لفتح محور مرورى بمدخل الزقازيق

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:42 م
إزالة سور على مسافة 500 متر أسفل كوبرى العصلوجى لفتح محور مرورى بمدخل الزقازيق أجزاء من الإزالة
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة، بإزالة سور مُقام على مساحة 500 متر تقريباً أسفل كوبرى العصلوجى وذلك لفتح محور مرورى جديد أسفل الكوبرى لتسهيل حركة السيارات فى الاتجاه القادم من العصلوجى للزقازيق.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، تابع المهندس محمد الصافى سكرتير عام المحافظة مع المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام تنفيذ الإزالة الفورية للسور ورفع (240) طن ردش بواقع (24) نقله ونقلها للمدفن الصحى وتم فتح الطريق وذلك بإستخدام عدد (9) معدات (حفار دقاق -2لودر - 6عربات ).

وفى سياق متصل، قامت اداره تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الادارة ومفتشى الادارة بالمرور على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وبيانها كالتالى:-

تحرير المحضر رقم 628 جنح اول العاشر لسنه 2023 ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على 40 شيكاره ملح طعام زنه الواحدة 25 كيلو بإجمالى وزن طن ملح طعام مجهول المصدر ( بدون بيانات أو فواتير داله على مصدره).

تحرير 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجاريه للبيع بأزيد من السعر الرسمى للسجائر.

تحرر 4 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

 


الشرقية

طريق العصلوجي

تموين الشرقية

العاشر من رمضان



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