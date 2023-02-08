جامعة الإسكندرية تتقدم 153 مركزاً بتصنيف "ويبوميتريكس" الإسبانى

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن نتائج تصنيف ويبوميتريكس “webometrics” الأسبانى العالمى- إصدار يناير 2023، تضمن تقدم جامعة الإسكندرية 153 مركزاً عالمياً عن يناير العام الماضى، حيث جاءت فى المركز 578 عالمياً مقابل المركز 731 فى يناير 2022 وذلك من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم، كما جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز الثانى محلياً بعد جامعة القاهرة، والمركز الخامس على المستوى العربى والمركز السادس على مستوى أفريقيا، مما يؤكد جهود جامعة الإسكندرية للتواجد على الخارطة العالمية، ‏وسعيها نحو التوسع فى الشراكات الدولية والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويذكر أن تصنيف ويبوميتركس هو مبادرة من مؤسسة cybermetrics. Lab، وهى تابعة لأكبر هيئة بحثية فى إسبانيا، ويعتمد هذا التصنيف على عدة محاور بالموقع الالكترونى بالجامعة وهى التأثير من حيث الإنتاج العلمى، الشفافية، والتميز العلمى والبحثى للجامعة، كما يعد هذا التصنيف هو الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالى التى تم تحليلها تمهيدًا للمشاركة، ويُقدم كل ستة أشهر ترتيبًا علميًا مستقلاً وموضوعيًا، وتعتمد المنهجية فى تصنيف ويبومتريكس على نسبة 50٪ للحضور فى المشاركات، وعدد الشبكات الخارجية المرتبطة بصفحات الموقع الإلكترونى الخاصة بالمؤسسة (يتم تسويتها ثم اختيار الحد الأقصى للقيمة)، 10٪ عدد الأبحاث الأعلى استشهادًا فى قاعدة بيانات جوجل سكولار، 40٪ عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10٪ استشهادا فى قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذى يسبق سنة الحصر (2021 وذلك لحساب بيانات 2022).