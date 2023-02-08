تعليم الأقصر تفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 15 يوما بمدرسة العوامية

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت مديرية التربية والتعليم ب محافظة الأقصر ، بقيادة الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، من اليوم الأربعاء، تلقى تظلمات طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسي الأول ولمدة 15 يوماً المقبلة، داخل مدرسة العوامية الاعدادية بوسط مدينة الأقصر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على أنه حصد 38 طالب وطالبة من أبناء مدارس محافظة الأقصر، على الدرجات النهائية فى نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، حيث حصل الطلاب على الدرجات النهائية فى كافة المواد وحققوا نتيجة 140 درجة من 140 درجة فى نتيجة الفصل الدراسي الأول.

ومن جانبه قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خالص التهاني لكافة الطلبة والطالبات الناجحين فى الإمتحانات، حيث قدم "اليوم السابع" خدمة للقراء بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، بالإسم ورقم الجلوس، بعد اعتماد نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 75.26%.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، ونتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 81.25%. ، وأيضاً اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهنى بنسبة نجاح بلغت 76.7%، وتقدم محافظ الأقصر بالتهاني لكافة الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح والتميز في حياتهم العملية والعلمية.

وأوضح دكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر انه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 17590 طالب وطالبة حضر منهم 17489 طالب وطالبة ، مشيراً إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقاً للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.