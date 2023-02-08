تداول 18 ألف طن بضائع متنوعة فى موانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول خلالها 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و897 شاحنة و 115 سيارة .

وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 544 شاحنة و 15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 353 شاحنة و 100 سيارات .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث بوسيدون اكسبريس والحرية ودليلة بينما تغادر السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل و غادرت السفينتين الحرية ودليلة.

كما تم تداول 3850 طن بضائع عامة ومتنوعة و 349 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1570 راكب بموانيها .