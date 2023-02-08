تداول 18 ألف طن بضائع متنوعة فى موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول خلالها 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و897 شاحنة و 115 سيارة .
وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 544 شاحنة و 15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 353 شاحنة و 100 سيارات .
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث بوسيدون اكسبريس والحرية ودليلة بينما تغادر السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل و غادرت السفينتين الحرية ودليلة.
كما تم تداول 3850 طن بضائع عامة ومتنوعة و 349 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1570 راكب بموانيها .
وكان اعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أمس الثلاثاء أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و800 شاحنة و36 سيارة.
وشملت حركة الواردات أمس 6 آلاف طن بضائع، 442 شاحنة و21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 358 شاحنة و15 سيارة.
واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بينما، تغادر السفينة New Fary وعلى متنها 23 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2، دليلة وبوسيدون اكسبريس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة