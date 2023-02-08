تجديد تعيين داليا منصور عميدًا لكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، وذلك لتقديم التهنئة لها لصدور القرار الجمهورى بتجديد تعيينها عميداً للطب البيطرى لفترة ثانية، متمنياً لها التوفيق والسداد فى المهمة الموكلة إليها.

جاء ذلك بعد إعلان وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن صدور القرار الجمهورى بالتجديد للدكتورة داليا منصور.

يُذكر أن الدكتورة داليا منصور أستاذ الطيور بكلية الطب البيطرى منذ يناير 2015، تولت العديد من المناصب الإدارية بالكلية أهمها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2016، ثم وكيلا لشئون التعليم والطلاب 2019، حتى صدور القرار الجمهورى لفترة عمادتها الأولى 12 سبتمبر 2019.

تولت الدكتورة داليا منصور منصب نائب مدير وحدة الجودة، ومنسق زيارة الجودة لكلية الطب البيطرى، حيث ساهمت مجهوداتها فى حصول الكلية على الاعتماد والجودة للمرة الأولى، كما واصلت الكلية نجاحاتها وحصلت فى فترة عمادتها على الاعتماد للمرة الثانية.

أسند إليها منصب منسق المبادرة الرئاسية لتطوير العشوائيات عام 2019، واستطاعت الجامعة بذلك- وعن جدارة- أن تحصل على المركز الأول لتطوير العشوائيات عن قرية الفردان بالكيلو 7.

كما كان لها الكثير من الإنجازات على صعيد خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث ساهمت فى تنظيم 20 معرض لبيع المنتجات اليدوية والتراثية داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى المشاركة فى معرض تراثنا للسيدات على مدار ثلاث سنوات متتالية بالتجمع الخامس، من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المشروعات الصغيرة بهدف توفير دخل للمرأة المعيلة، تحقيقاً لهدف أكبر فى أن تصل تلك المنتجات التراثية للتصدير للخارج وفقاً لتوجه الدولة.

وشهدت كلية الطب البيطري- فى فترة عمادتها - تطورا ملحوظا، حيث استطاعت أن تصبح واحدة من أولى الكليات على مستوى الجمهورية التى تعمل بنظام الساعات المُعتمدة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

كما حصلت الكلية على مركز متقدم فى تصنيف شينغاهاى "201 -300 " لثلاث أعوام متتالية، وكذلك إستحداث ثلاث برامج مميزة هى برامج " تميز الأدوية والمُستحضرات البيطرية "، و" الحياة البرية"، و"جراحة الحيوانات المنزلية"، كما حصلت الكلية على مشروع تطوير القياس والتقويم من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى.