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بتوجيهات من الرئيس السيسى.. طائرات المساعدات الطبية المصرية تصل تركيا وسوريا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 07:02 م
بتوجيهات من الرئيس السيسى.. طائرات المساعدات الطبية المصرية تصل تركيا وسوريا طائرات المساعدات الطبية المصرية تصل تركيا وسوريا
كتب زكى القاضى

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، لدعم أبناء شعبى تركيا وسوريا فى محنتهم ومساعدتهم فى تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين والذى أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة، بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.
 
هذا وأعرب المسئولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية والمساندة التى تقدمها الحكومة المصرية للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة جراء هذا الزلزال المدمر .
ويعد الدعم المصرى المقدم للجانبين التركى والسورى تأكيداً على أهمية الدعم الإنسانى لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية بما يسهم فى دعم علاقات الترابط والتآخى بين الشعوب لتجاوز المحن .
 
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