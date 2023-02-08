انضمام أيرلندا والنمسا كمانحين لصندوق تغير المناخ في إفريقيا بقيمة 3 ملايين يورو

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أعلن بنك التنمية الإفريقي انضمام أيرلندا والنمسا إلى صندوق تغير المناخ في إفريقيا بمساهمات 3 ملايين يورو لدعم عمل الصندوق.

وأوضح البنك أن الصندوق عبارة عن صندوق اتئماني متعدد المانحين يدعم مضاعفة جهود تمويل المناخ ثلاث أضعاف وتعزيز قدرة أفريقيا على التكيف مع تغير المناخ.

وأكد هارالد وايجلين ممثل وزارة المالية الفيدرالية النمساوية، التزام بلاده بمعالجة تغير المناخ مع التركيز الشديد على التكيف.

وقال المسئول النمساوي -في بيان- "قررت النمسا المساهمة في الصندوق لدعم الأنشطة الوطنية في إفريقيا، بما في ذلك تطوير وتحديث المساهمات والاستراتيجيات المناخية طويلة الأجل لبلدان إفريقيا... نحن نعتبر هذه الاستراتيجيات ضرورية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة".

بدوره، قال وزير التنمية الدولية والشتات الأيرلندي شون فليمنج: "أيرلندا ملتزمة بدعم المجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا للتعامل مع آثار تغير المناخ... التركيز على التكيف ودعم البلدان الأفريقية لا يزال في صميم مشاركة أيرلندا في العمل المناخي... نخطط لمضاعفة تمويلنا للمناخ للدول النامية بحلول عام 2025... ستركز هذه المساهمة في الصندوق بشدة على التكيف مع المناخ وهو مؤشر على كيفية دعم أيرلندا لقارة إفريقيا للتكيف مع تغير المناخ".

فيما رحب أنتوني نيونج مدير تغير المناخ والنمو الأخضر في البنك الأفريقي للتنمية، بأيرلندا والنمسا كمانحين للتمويل، قائلاً: "تمويل صندوق تغير المناخ يساعد في ضخ أموال لتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل في البلدان الأفريقية وتعزيزها ودعم المشروعات".

وبعد انضمام النمسا وأيرلندا، بلغ عدد المانحين الحاليين إلى سبعة، وهم دول ومؤسسات: إيطاليا وحكومة فلاندرز (بلجيكا) وكيبيك (كندا) والشؤون العالمية كندا والمركز العالمي للتكيف.

وأنشأ البنك الأفريقي للتنمية صندوق تغير المناخ في أفريقيا في أبريل 2014 بتمويل أولي قدره 4.725 مليون يورو من ألمانيا، تتمثل مهمته في دعم البلدان الأفريقية في بناء مرونتها أمام الآثار السلبية لتغير المناخ والانتقال إلى نمو مستدام منخفض الكربون، وتم تحويل الصندوق إلى صندوق اتئماني متعدد المانحين في عام 2017 بمساهمات من حكومات فلاندرز وبلجيكا وإيطاليا، وتبلغ القيمة الحالية للصندوق الاتئماني 28.8 مليون دولار.

ووافق الصندوق منذ إنشائه، على 27 منحة بقيمة 16.89 مليون دولار، وأكمل سبعة مشاريع ساعدت في بناء القدرات للوصول إلى التمويل الدولي للمناخ في أكثر من 26 دولة أفريقية، كما مكّنت مشاريع التمويل البلدان من تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ وتنفيذ استراتيجيات تكيف صغيرة الحجم لتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ.