وأكدت الهيئة ـــ في بيان صحفي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع) ــــ أن دفعة مساعدات إغاثية ستصل خلال الساعات القليلة القادمة إلى غازى عنتاب التركية على متن الطائرات العراقية، مشيرة إلى أن فريق إنقاذ عراقي يتوجه إلى تركيا للمساعدة في عمليات إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال.

وأوضحت، أن ستين طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية جاهزة لإرسالها إلى سوريا، وأن المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها بتنسيق ودعم الحكومة العراقية".