المشدد 15 سنة للمتهم بقتل شقيقته في عيد الفطر لشكه في سلوكها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، شابًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لاتهامه بقتل شقيقته لشكه في سلوكها بدائرة مركز شرطة أبو حماد.



صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمود منصور وأيمن حمدان، وأمانة سر تامر عبدالعظيم وسامي سمير.



تعود أحداث القضية رقم 6952 لسنة 2022 جنايات مركز أبو حماد، المقيدة برقم 3281 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 2 مايو من العام الماضي، ثاني أيام عيد الفطر، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم ع م ح ع، 24 سنة، مقيم في قرية تابعة لمركز شرطة أبو حماد، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل المجني عليها شقيقته م، 25 سنة، وذلك لشكه في سلوكها.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد قتل عمدًا المجني عليها شقيقته مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لاعتقاده بسوء سلوكها، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) واتجهت إرادته لتنفيذ ذلك وتوجه إلى مسكن الزوجية الخاص بالمجني عليها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا قاصدًا إزهاق روحها.



وتمكن الأهالي من ضبط المتهم عقب ارتكاب جريمته، وتم التحفظ عليه من جانب قوات مركز شرطة أبو حماد، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.



