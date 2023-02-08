اليوم السابع
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المجمعة للتأمين الإجبارى: ترخيص 18683 مركبة "زيرو" و6165 سيارة خلال يناير 2023

الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:00 ص
المجمعة للتأمين الإجبارى: ترخيص 18683 مركبة "زيرو" و6165 سيارة خلال يناير 2023 سيارات
كتبت : أمانى سمير

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ذكرت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يناير 2023 في احدث تقرير عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 18683 سيارة. 
 
وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1558مركبة موديل 2020 و3486مركبة موديل 2021و8859مركبة موديل2022 و4780 مركبة موديل2023
 
أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 6165 سيارة ملاكي من بينها 100سيارة موديل 2020 و103 سيارة موديل 2021و3316 سيارة موديل 2022و2646سيارات موديل 2023
 
 

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