السيارات والهواتف المحمولة تقودان تراجع واردات مصر من السلع المعمرة لأكثر من 3 مليار دولار

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التراجع الذى سجلته الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال عام 2022، مقارنة بالعام السابق له 2021.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة فقدت أكثر من 3 مليار دولار في الشهور العشر الأولى من العام الماضي 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية لوارداتها نحو 3 مليار و630 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، مقابل نحو 6 مليار و802 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بتراجع بلغت قيمته 3 مليار و171 مليون دولار.

وسجلت بيانات الإحصاء تراجع غالبية بنود أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية وعددها 7 بنود، ولكن كانت واردات السيارات هي الأكثر تسجيلا للتراجع، حيث بلغت قيمة الواردات خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 نحو مليار و625 مليون دولار، مقابل ملياري و981 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بتراجع بلغت قيمته مليار و355 مليون دولار.

وجاءت في المركز الثاني واردات الهواتف المحمولة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 341 مليون و655 ألف دولار في الشهور العشرة الأولى من عام 2022، بينما كانت مليار و466 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام السابق له 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و124 مليون دولار.

وتراجعت القيمة الإجمالية لواردات مصر من التليفزيونات خلال الـ10 أشهر الأولي من عام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من التليفزيونات نحو 381 مليون و597 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 777 مليون و908 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 396 مليون و311 ألف دولار.