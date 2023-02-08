"الصحفيين" تعلن بدء تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب والتجديد النصفى 11 فبراير

كتب محمد السيد

قال أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين ، إن مجلس النقابة وجه الشكر والتقدير، لضياء رشوان نقيب الصحفيين، على حسن إدارته وما قدمه للنقابة وجمعيتها العمومية، من خدمات جليلة، تكاد تكون غير مسبوقة، خلال شغله مقعده في الدورتين المتتاليتين الأخيرتين.

وأضاف عبدالمجيد، حظيت الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية المقبلة والانتخابات بالأولوية في جدول أعمال المجلس، مساء أمس، حيث ناقش المجلس الإجراءات القانونية الخاصة بالجمعية العمومية المقبلة وضوابط الانتخابات.

وقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت- حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

وأضاف عبدالمجيد، فتح باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس، السبت 11 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 15 من الشهر ذاته، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، باستثناء الأربعاء من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، لتعلن كشوف المرشحين، ويُسمح بتلقي الطعون والتنازلات، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، قبل إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.

وشدد عبدالمجيد على حرص النقيب والمجلس، أن تكون الانتخابات تحت إشراف قضائي، والتزام تام بما نص عليه القانون من توقيتات زمنية ومكانية لإجراء الانتخابات، حيث تُجرى في مقر النقابة العامة بالقاهرة، ولجنة فرعية واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.