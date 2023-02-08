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الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ1250 قتيلًا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:36 ص
الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ1250 قتيلًا زلزال
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1250 وفاة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وتتابع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لليوم الثاني على التوالي موقف المواطنين المصريين في كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المُدمر الذي وقع فجر الاثنين الماضي.

ووفقاً للمعلومات الواردة من السفارة المصرية في أنقرة، فلم تشمل القوائم الصادرة عن الخارجية التركية حتى الآن أسماء لضحايا مصريين، إلا أن اتصالات السفارة مع تجمعات الجالية المصرية واتحادات الطلاب كشفت عن وجود ضحيتين من أسرة واحدة نتيجة انهيار البناية التي يقطنون بها في منطقة اسكندرون بولاية هاتاي، وقد تمكنت السفارة المصرية من التواصل مع أحد أفراد الأسرة الذي لم يتعرض لإصابة لتقديم الدعم اللازم.

هذا، وتستمر السفارة في أنقرة في التواصل حالياً مع عدد من المواطنين الذين أصيبوا إصابات طفيفة للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى الاتصال المباشر ببعض الحالات الفردية التي علمت السفارة بقيام السلطات التركية بنقلها إلى دور إيواء نتيجة تعرض منازلها للهدم.

 


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