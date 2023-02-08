السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "س.ف.ع" 26 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشأة عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامفيتامين وترويجه على عملائه بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 37 كيس من الشابو، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

وكانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ا.م" 41 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز ساقلتة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.