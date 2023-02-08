إخلاء مرضى مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية بسبب انفجار أسطوانة أكسيد الكربون دون خسائر بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أخلى مستشفى 30 يونيو للمسالك البولية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية عدد كبير من المرضى وتم نقلهم مؤقتا إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية وذلك بسبب انفجار أسطوانة أكسيد الكربون.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانفجار أسطوانة أكسيد الكربون بمستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية مما أدى الى انتشار دخان كثيف داخل المستشفى.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ.

كما انتقل الى مكان البلاغ قيادات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وقام مسؤلو الهيئة ومستشفى 30 يونيو بنقل المرضى مؤقتا إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية الملاصق للمستشفى وذلك للحفاظ على المرضى.

وقال مصدر طبى بأن نقل المرضى من مستشفى 30يونيو إلى المجمع الطبى مؤقتا.

وأضاف أنه سيتم عودة جميع المرضى إلى أماكنهم مرة أخرى بمستشفى 30 يونيو عقب تعقيم المستشفى.

وأكد المصدر بأنه لا توجد أية إصابات أو خسائر بشرية نتيجة حادث انفجار الاسطوانة.