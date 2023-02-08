الرئيس الأوكراني يطالب بريطانيا بتزويد بلاده بالطائرات المقاتلة

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم الأربعاء بتزويد بلاده بالطائرات لتتمكن من القتال في العمليات العسكرية الدائرة حاليا مع روسيا.



وتابع في كلمة أمام غرفتي البرلمان البريطاني قائلا "لدينا حرية، أعطونا أجنحة لنتمكن من حمايتها"، معربا عن فخره بما تقوم به القوات الجوية الأوكرانية، وذلك حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لبريطانيا لتزويدها بلاده بالأسلحة ولأعضاء برلمانها "لشجاعتهم في وجه العدوان الروسي"، مشيرا إلى أن لندن قدمت الدعم لأوكرانيا منذ لحظات الحرب الأولى قبل أن يدرك العالم كيف يمكنه أن يتجاوب معها.



كما لفت زيلنسكي إلى تطلعه ليوم تحقيق النصر وإلى التضحيات التي يبذلها جنود بلاده. وأعرب عن تقديره لبريطانيا وأمريكا لمساعدتهما بلاده قبل نشوب الحرب، ومشيرا إلى أهمية التحالف لمنع العدوان على أي منطقة أخرى في المستقبل.



وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن زيلينسكي قدم لرئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندسي هويل خوذة طيران كان يرتديها طيار مقاتل أوكراني قبل أن يتوجه بالشكر للمملكة المتحدة "سلفا" على أي إمدادات طائرات مستقبلية.



وفي خطابه أمام البرلمان، قال إن انتصار أوكرانيا على روسيا سوف "يردع المعتدين في جميع أنحاء العالم"، مضيفا: "نحن نعلم حقا أن النصر سيغير العالم وسيكون هذا تغييرا طالما احتاجه العالم".