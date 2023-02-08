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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:34 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الجهات الحكومية- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ (تأسيس شركات- شراء العقارات والسيارات) ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.


غسل أموال

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