الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الجهات الحكومية- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ (تأسيس شركات- شراء العقارات والسيارات) ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.