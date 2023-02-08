الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بمحافظة الجيزة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية واستخدامها فى الاعتداء على حقوق البث الفضائى واختراق القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بث محتواها على تلك المواقع بدون ترخيص أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات، أن ذلك مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابه ذلك النشاط الإجرامى المؤثم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء المشغولات الذهبية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.