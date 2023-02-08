كتب أحمد علوى

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الثلاثاء عن عدد المشاركين فى تظاهرات وإضراب المعارضين لإصلاح قانون التقاعد فى البلاد، وحددت وزارة الداخلية 757000 متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، و57000 في العاصمة باريس.

وقالت السلطات الفرنسية إنه وفقا لآخر مظاهرة تمت لذلك الهدف كانت فى31 يناير، قدرت السلطات التعبئة فيها بـ 1.27 مليون شخص. وبحسب الاتحاد العام للعمال، تظاهر قرابة مليوني شخص في فرنسا، من بينهم 400 ألف في باريس.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان فى وقت سابق على حسابه بموقع تويتر، حشد 11 ألف عنصر أمن من الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا، بينهم 4000 فى العاصمة الفرنسية باريس لتأمين اليوم الثالث من الإضرابات والمظاهرات والتي دعت إليها النقابات العمالية احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.