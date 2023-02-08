ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن الجناح الإعلامي للجيش قوله اليوم الأربعاء إن قوات الأمن قتلت 12 مسلحا من حركة طالبان باكستان المحظورة خلال عملية استخباراتية في منطقة لاكي مروات في خيبر باختونخوا.

وبحسب البيان الصادر، فقد تبادلت القوات الأمنية والمسلحين النار في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء قُتل خلالها المسلحون فيما كانت حركة وأنشطة الإرهابيين تحت المراقبة من قبل المخابرات خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أنه تم العثور على أسلحة وذخائر وعملة أفغانية بحوزة المسلحين خلال العملية، مضيفا أن القوات الأمنية تقوم حاليا بعملية تطهير في المنطقة.

تأتي هذه العملية وسط تصاعد التوترات في باكستان وفي أعقاب التفجير الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة "بيشاور"، وأسفر عن مقتل 101 شخص.