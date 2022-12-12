جيش باكستان: مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين بقصف لقوات تابعة لحركة "طالبان"

أ.ش.أ

أعلن الجيش الباكستاني مقتل سبعة أشخاص؛ بقصف عبر الحدود نفذته قوات تابعة لحركة "طالبان" الأفغانية على بلدة حدودية، وذلك مع استمرار تدهور العلاقات بين البلدين الجارين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن أعمال العنف التي وقعت بمنطقة "شامان" جنوب غرب باكستان جاءت في أعقاب سلسلة من الحوادث والهجمات المميتة التي أدت إلى تصعيد التوترات بين إسلام أباد وحكام "طالبان" في كابول.

بدوره، ذكر الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني - في بداية الأمر - أن ستة أشخاص قتلوا في قصف وقع يوم أمس الأحد لكن العدد ارتفع لاحقا إلى سبعة، مضيفا أن 16 شخصا آخرين قد أصيبوا، ملقيا باللوم على إطلاق النار العشوائي وغير المبرر من أسلحة ثقيلة على المدنيين من قبل القوات الأفغانية.

وأوضح الجيش الباكستاني أن قواته ردت على النيران الأفغانية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.