اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جيش باكستان: مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين بقصف لقوات تابعة لحركة "طالبان"

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:02 ص
جيش باكستان: مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين بقصف لقوات تابعة لحركة "طالبان" الجيش الباكستانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الباكستاني مقتل سبعة أشخاص؛ بقصف عبر الحدود نفذته قوات تابعة لحركة "طالبان" الأفغانية على بلدة حدودية، وذلك مع استمرار تدهور العلاقات بين البلدين الجارين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن أعمال العنف التي وقعت بمنطقة "شامان" جنوب غرب باكستان جاءت في أعقاب سلسلة من الحوادث والهجمات المميتة التي أدت إلى تصعيد التوترات بين إسلام أباد وحكام "طالبان" في كابول.

بدوره، ذكر الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني - في بداية الأمر - أن ستة أشخاص قتلوا في قصف وقع يوم أمس الأحد لكن العدد ارتفع لاحقا إلى سبعة، مضيفا أن 16 شخصا آخرين قد أصيبوا، ملقيا باللوم على إطلاق النار العشوائي وغير المبرر من أسلحة ثقيلة على المدنيين من قبل القوات الأفغانية.

وأوضح الجيش الباكستاني أن قواته ردت على النيران الأفغانية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

 


الجيش الباكستانى

طالبان

افغانستان

إسلام أباد

كابول



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة