التحقيقات: لص الدراجات الهوائية فى القاهرة له معلومات جنائية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة دراجة هوائية من أحد المواطنين بمنطقة الزيتون، تبين أن له معلومات جنائية ومتهم فى جرائم سابقة بأسلوب الخطف.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة الهوائية خاصته حال تواجدها بمدخل العقار سكنه.

بإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه.

بإستدعاء المجنى عليه .. تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.