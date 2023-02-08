التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل عامل على يد جاره بسبب خلافات شخصية فى الأميرية

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة مقتل عامل على يد جاره بسبب خلافات شخصية بينهما في دائرة قسم الأميرية، أن المجنى عليه نشب بينه وبين المتهم مشادة كلامية منذ فترة اعتقادا منه أن الجانى يروج اشاعات تطال من سمعة شقيقته لمحاولته تشويه صورة عائلته في المنطقة انتقاما منهم بسبب وجود خصومة بين عائلة الضحية والقاتل منذ وقت طويل.

وأضافت التحقيقات أن الأهالى في المنطقة، عقدوا جلسة صلح بين الطرفين المتهم والمجنى عليه، وتم انهاء الخصومة بينهما، حيث اعتقد الجميع أن المشكلة انتهت على هذا النحو، إلا أنه في يوم الواقعة فوجئ الجاني بقيان الشاب القتيل بالتهجم عليه بعد أن نمى إليه معلومات تفيد بتحدث القاتل مرة آخرى على شقيقته بين أهالى المنطقة، فقرر الانتقام منه فحاول الاعتداء عليه.

وتبين من التحقيقات أيضا، أن المتهم قام بإحضار سلاح بمجرد محاولة اعتداء الشاب القتيل عليه، وسدد له عدة طعنات نافذة سقط على أثرها على الأرض غارقا في دمائه، وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى وتلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الاميرية بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط عامل قتيلا خلال مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص في المنطقة بسبب خلافات بينهما، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث أتضح أن مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خصومة قديمة بينهما، استخدم خلالها الجانى سلاح أبيض ضد الضحية، ثم توجه إلى القسم لتحرير محضر ضده اعتقادا منه أنه أصيب فقط ولم يفقد حياته.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على مة التحقيقات.