التحفظ على مسئولى مصحة لعلاج الإدمان فى أبو النمرس تعرضت لحريق أسفر عن مصرع شخص

كتب بهجت أبو ضيف

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على مسؤلي مصحة لعلاج الإدمان، اشتعل بها حريق بمنطقة شبرامنت في أبو النمرس، ما أسفر عن مصرع نزيل غرقا بترعة المريوطية، أثناء محاولته الهرب من النيران، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت معاينة رجال المباحث للمصحة عن تفحم جانب من محتويات المبنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اشتعل حريق بمصحة لعلاج الإدمان في أبو النمرس بالجيزة، مما أسفر عن مصرع أحد النزلاء غرقا في ترعة المريوطية خلال محاولته النجاة من النيران، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان في أبو النمرس، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأشارت تحريات رجال المباحث أن أحد نزلاء المصحة خلال محاولته النجاة من النيران، تعرض للغرق بترعة المريوطية لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.