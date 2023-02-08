البيت الأبيض: الصراع مع الصين ليس أمرا حتميا

وكالات

عبر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن تشككه في أن الصراع بين بلاده والصين أمر حتمي.

وقال المسؤول الأمريكي: "لا نعتقد أن الصراع مع الصين حتمي وصراحة لا يوجد سبب للوصول لهذا".

يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.

وكانت قد أعربت وزارة الخارجية الصينية عن معارضتها لتحديد العلاقات بين بكين وواشنطن على أساس المنافسة.

وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصين في خطابه عن حالة الاتحاد الليلة الماضية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إن "الصين لا تخجل أو تخشى المنافسة، لكنها تعارض تحديد العلاقات الصينية - الأمريكية بالكامل على أساس المنافسة".

وأكدت ماو - بحسب الموقع الرسمي لشبكة (سي جي تي إن) التلفزيونية الصينية - أن "الصين تؤمن دائمًا بأن العلاقات بين بكين وواشنطن ليست لعبة محصلتها صفر يكسب فيها أحدهم أو يخسر الآخر"، مشيرة إلى أن "النجاحات التي حققتها الصين والولايات المتحدة تمثل فرصا وليست تحديات لبعضهما البعض ويمكن للأرض بأكملها أن تدعم بشكل كامل التنمية والازدهار المشترك لكل من الصين والولايات المتحدة".

وأضافت: أن "الصين لا تخشى المنافسة، لكنها تعارض تحديد علاقاتها مع الولايات المتحدة بالكامل على أساس المنافسة، وتشويه سمعة الصين باسم المنافسة، وتقييد حقوق التنمية المشروعة للصين حتى على حساب سلاسل التصنيع والإمداد العالمية، وهو ما لا ينبغي أن تفعله قوة عظمى مسؤولة".