وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أنه جرى اعتقال شابين من بلدتى ميثلون ومسلية جنوب محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن القوات اقتحمت قرية "بيتلو" شمال غرب رام الله، بوسط الضفة، واعتقلت فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأفادت مصادر بأن الصحفي المعتقل بالقدس هو أحمد حبابة، وهو صحفي في تلفزيون فلسطين، وجرى اعتقاله لدى مروره على حاجز عسكري قرب القرية.