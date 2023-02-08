وذكرت الوزارة - في بيان صحفي مقتضب - أن شابا وصل إلى المستشفى بحالة توقف قلب وتنفس، جراء إصابته برصاصة اخترقت الرأس من خلف الأذن وخرجت من الفم، وتم إجراء الإنعاش اللازم له، وهو الآن في العناية المكثفة.

وأوضحت الوزارة أن الشاب الثاني أصيب برصاصتين في اليد اليمنى، وحالته مستقرة. 